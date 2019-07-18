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Курение и бензин не совместимы

19.07.2019 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Сообщение о госпитализации с ожогами жителя Хвастович поступило спасателям в субботу, 13 июля, около 23 часов, от диспетчера Глусской центральной районной больницы.

Предварительно установлено, что около 21 часа пенсионер, 1946 года рождения, в гараже мыл руки бензином и при этом курил. Пары бензина воспламенились, загорелась одежда. Пламя смогли сбить родственники, но мужчина получил термические ожоги 1—3-й степени, обожжено было 50 % тела (лицо, голова, туловище, руки и ноги). Бригадой скорой медицинской помощи он в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Глусской больницы, 15 июля мужчина умер.

Проверку по факту этого происшествия проводит Глусский районный отдел Следственного комитета. А районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает: использование открытого огня (спички, сигареты и т. п.) при работе с легковоспламеняющимися жидкостями запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя легковоспламеняющуюся жидкость — даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам. Будьте внимательны и аккуратны, берегите себя!

 
 
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Сообщение о госпитализации с ожогами жителя Хвастович поступило спасателям в субботу, 13 июля, около 23 часов, от диспетчера Глусской центральной районной...
 
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