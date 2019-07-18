«Покажу, как режут десантники». В Витебском районе пациент больницы набросился с ножом на врачей

Источник материала: Tut.by

В республиканской туберкулезной больнице «Сосновка» в Витебском районе пациент бегал по коридору с ножом и кричал: «Я сейчас покажу, как режут десантники», угрожая медикам и пациентам. Мужчину вовремя скрутил другой пациент. Хулиган получил 5 лет ограничения свободы, пишет портал vitebsk.biz.

Инцидент произошел осенью 2018 года. 51-летний пациент больницы, уроженец Гомельский области, распивал спиртное в компании мужчин из соседней палаты (это медучреждение — нережимный объект, пациенты двух отделений имеют право покидать его территорию).

Затем двое мужчин поссорились, начали драться и ненароком опрокинули дорогостоящие вещи одного из пациентов. Тот возмутился. На крики сбежались медсестры и попросили драчунов выйти из палаты.

— Обвиняемый вернулся в свою палату, — восстанавливает хронологию событий старший помощник прокурора Витебского района Иван Стативко. — Взяв нож, лежавший на тумбочке соседа, он вышел в коридор. Там в этот момент четыре медсестры и врач обсуждали, как помочь больному, у которого резко поднялось давление (тому самому, чьи дорогие вещи пострадали в драке). Обвиняемый стал размахивать ножом перед лицами медработников и пациентов и громко кричать: «Сейчас я вам покажу, как режут десантники». Успел ударить по одежде одного из пациентов. В этот момент из палаты вышел владелец ножа. Он сумел скрутить обвиняемого, отобрать у него нож и успокоить.

К приезду милиции уроженец Гомельской области лежал на кровати, притворяясь спящим.

Мужчина признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся угрозой применения насилия, совершенных с применением предметов, используемых для причинения телесных повреждений. Свою вину он так и не признал.

Вердикт суда — 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Пока шло расследование, мужчина почти 4,5 месяца находился в СИЗО.