Мужчина не уступил дорогу поезду Пинск – Брест на переходе и погиб на месте

Источник материала: Виртуальный Брест

В 03.20 18 июля на железнодорожной станции Озерище под грузовой поезд сообщением Минск – Борисов бросился минчанин 1972 года рождения. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости. Мужчина на это не среагировал, от полученных травм он скончался на месте.

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В этот же день около 12.40 на остановочном пункте Молотковичи грузовым поездом сообщением Пинск – Брест смертельно травмирован житель Пинского района 1965 года рождения.

Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся составом. При этом на крики очевидцев и сигналы большой громкости локомотива пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение. Из-за происшествия задержка движения поезда составила 19 минут.

По обоим фактам проводятся проверки.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 55 несчастных случаев. В результате этих происшествий погибли 38 человек и 17 травмированы. Кроме того, на стальных магистралях страны произошло 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 1 травмирован, рассказали в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД.

#профилактика

Чтобы не оказаться под колесами поезда, важно помнить и соблюдать элементарные правила безопасности:

– пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами;

– перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении железнодорожного транспорта следует остановиться, пропустить его, и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

Административная #ответственность (КоАП Беларуси):

– ч. 5 ст. 18.3: проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин;

– ст. 18.15: нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.