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Сбитый грузовым поездом житель Пинского района погиб на месте происшествия

19.07.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сбитый грузовым поездом житель Пинского района погиб на месте происшествия
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщили в УИОС МВД Беларуси.

— 54-летний житель Пинского района был смертельно травмирован днем 18 июля грузовым поездом сообщением Пинск – Брест на остановочном пункте Молотковичи. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся составом. При этом на крики очевидцев и сигналы большой громкости локомотива пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение. Из-за происшествия задержка движения поезда составила 19 минут.

Еще один трагический случай на железной дороге произошел вчера около 3 часов ночи на железнодорожной станции Озерище. Там под грузовой поезд сообщением Минск – Борисов бросился 47-летний житель столицы. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости. Однако минчанин не среагировал на звуки и от полученных травм он скончался на месте.

— С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 55 несчастных случаев. В результате этих происшествий погибли 38 человек и 17 травмированы. Кроме того, на стальных магистралях страны произошло 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 1 травмирован, — озвучили цифры печальной статистики в управлении организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД.

Чтобы не оказаться под колесами поезда, важно помнить и соблюдать элементарные правила безопасности:

  • пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных  местах, пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами;
  • перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении железнодорожного транспорта следует остановиться, пропустить его, и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

Правоохранители также напоминают об административной ответственности (КоАП Беларуси):

  • ч. 5 ст. 18.3: проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин;
  • ст. 18.15: нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.
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