|
Сбитый грузовым поездом житель Пинского района погиб на месте происшествия
19.07.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
— 54-летний житель Пинского района был смертельно травмирован днем 18 июля грузовым поездом сообщением Пинск – Брест на остановочном пункте Молотковичи. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся составом. При этом на крики очевидцев и сигналы большой громкости локомотива пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение. Из-за происшествия задержка движения поезда составила 19 минут.
Еще один трагический случай на железной дороге произошел вчера около 3 часов ночи на железнодорожной станции Озерище. Там под грузовой поезд сообщением Минск – Борисов бросился 47-летний житель столицы. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости. Однако минчанин не среагировал на звуки и от полученных травм он скончался на месте.
Чтобы не оказаться под колесами поезда, важно помнить и соблюдать элементарные правила безопасности:
Правоохранители также напоминают об административной ответственности (КоАП Беларуси):
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)