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В Витебске с МАЗа во время движения упала бочка

19.07.2019 18:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Воинов-интернационалистов в Витебске. С МАЗа во время движения упала бочка — груз, судя по всему, был не закреплен. Фото с места ДТП опубликовал паблик «Типичный Витебск».


Фото: vk.com/typical_vitebsk

По счастливой случайности в момент падения бочки рядом с грузовиком не оказалось ни машин, ни пешеходов.

ГАИ пока не прокомментировала инцидент.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Воинов-интернационалистов в Витебске.
 
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