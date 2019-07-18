Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Воинов-интернационалистов в Витебске. С МАЗа во время движения упала бочка — груз, судя по всему, был не закреплен. Фото с места ДТП опубликовал паблик «Типичный Витебск».



Фото: vk.com/typical_vitebsk

По счастливой случайности в момент падения бочки рядом с грузовиком не оказалось ни машин, ни пешеходов.

ГАИ пока не прокомментировала инцидент.