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В Витебске с МАЗа во время движения упала бочка
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Воинов-интернационалистов в Витебске. С МАЗа во время движения упала бочка — груз, судя по всему, был не закреплен. Фото с места ДТП
По счастливой случайности в момент падения бочки рядом с грузовиком не оказалось ни машин, ни пешеходов.
ГАИ пока не прокомментировала инцидент.
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Инцидент произошел на пересечении проспекта Победы и улицы Воинов-интернационалистов в Витебске.
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