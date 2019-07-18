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Борисовские следователи устанавливают обстоятельства происшествия с 19-летним юношей

19.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

В настоящее время пострадавший находится в реанимации, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
С целью установления обстоятельств на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что молодой человек упал с крыши 4-хэтажного жилого дома. В экстренные службы о ЧП сообщили товарищи, с которыми он там находился.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, причины нахождения людей на крыше дома, также опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза, собирается материал, характеризующий участников инцидента.
По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

 
 
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