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Осиповичский убийца может скрываться в Брестской области?

20.07.2019 06:28 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По факту двойного убийства в Осиповичах 13 июля 2019 года возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в частном доме.

Осиповичский убийца может скрываться в Брестской области?

Фото: Следственный комитет

Застреленные — местные жители: 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник. По подозрению в совершении двойного убийства в Осиповичах были задержаны два местных жителя (данные на 15 июля). 

«Он знал того, кто пришел и убил»

Убитый 49-летний Сергей Луцкин работал дворником в Осиповичской специальной школе-интернате. По словам коллег, мужчина был спокойным, неконфликтным. В доме, где нашли тела, он жил со старшим племянником. Мужчина был разведен, детей нет.

 
 
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  По факту двойного убийства в Осиповичах 13 июля 2019 года возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в...
 
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