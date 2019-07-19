Осиповичский убийца может скрываться в Брестской области?

Источник материала: Виртуальный Брест

По факту двойного убийства в Осиповичах 13 июля 2019 года возбудили уголовное дело, сообщает Следственный комитет. Тела мужчин с огнестрельными ранениями нашли в частном доме.





Фото: Следственный комитет

Застреленные — местные жители: 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник. По подозрению в совершении двойного убийства в Осиповичах были задержаны два местных жителя (данные на 15 июля).

«Он знал того, кто пришел и убил»

Убитый 49-летний Сергей Луцкин работал дворником в Осиповичской специальной школе-интернате. По словам коллег, мужчина был спокойным, неконфликтным. В доме, где нашли тела, он жил со старшим племянником. Мужчина был разведен, детей нет.