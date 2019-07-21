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В Польше нашли мертвым 5-летнего мальчика. Его искали 10 дней, полиция подозревает убийство

21.07.2019 19:18 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польская прокуратура завела уголовное дело об убийстве 5-летнего Давида Жуковского из Гродзиска-Мазовецкого. Он исчез 10 июля, на его поиски была направлена самая масштабная поисковая операция в истории польских правоохранительных органов.


Изображение: policja.waw.pl

Пятилетний Давид жил с семьей в Польше. У него было двойное гражданство — польское и российское.

Вечером 10 июля мальчик вышел из дома с отцом. Когда поздней ночью они не вернулись, мама заявила в полицию. По словам женщины, у нее был конфликт с отцом Давида, супруги жили отдельно. В местной полиции зарегистрировано заявление от жены о бытовом насилии. Накануне мужчина заявил, что она больше не увидит сына.

Как выяснилось, отца Давида сбил насмерть поезд. Полиция допускает, мужчина покончил жизнь самоубийством. Его машину обнаружили на стоянке в трех километрах от места смерти, мальчика поблизости не было.

На протяжении последующих дней развернулись самые масштабные поиски человека в истории польской полиции. В них участвовали полицейские, солдаты, были задействованы вертолет и беспилотники. Поддержку польской стороне оказали сотрудники немецкой полиции, которые приехали в Польшу со своими собаками-ищейками. Поисковики прочесали 4000 гектаров,

20 июля тело мальчика нашли у автомагистрали А2, между Варшавой и Гродзиском-Мазовецким. Полиция почти наверняка уверена в том, что это именно Давид. По данным польского телевидения, тело было спрятано, на нем обнаружились колотые раны. «Выводы, сделанные в ходе проверки, указывают на то, что это было убийство», — передает телеканал TVP Info слова представителя окружной прокуратуры Лукаша Лапчиньского.

Польская прокуратура завела уголовное дело об убийстве ребенка, сообщает PolskieRadio24.pl. Обнаруженное тело мальчика передано в отделение судебной медицины. Вскрытие тела состоится 22 июля.

 
 
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Он исчез 10 июля, на его поиски была направлена самая масштабная поисковая операция в истории польских правоохранительных органов.
 
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