Неизвестные вандалы повредили инсталляцию «Я люблю Вiцебск»

Источник материала: Tut.by

Неизвестные вандалы в эти выходные сломали букву «Я» в инсталляции «Я люблю Вiцебск» — ее установили на Московском проспекте в июне, накануне празднования Дня города.



Фото: «Типичный Витебск»

На буквах в инсталляции изображены достопримечательности Витебска: «Три штыка», Летний амфитеатр, Ратуша, Успенский и Воскресенский храмы и т.д. Рядом стоит топиарная фигура — зеленая лошадь. На фоне этих арт-объектов любят фотографироваться горожане и гости Витебска.

Милиция проводит проверку по этому факту.

Так выглядела инсталляция раньше, до поломки.



Фото: «Народныя навiны Вiцебска»