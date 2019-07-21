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Неизвестные вандалы повредили инсталляцию «Я люблю Вiцебск»

21.07.2019 17:54 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестные вандалы в эти выходные сломали букву «Я» в инсталляции «Я люблю Вiцебск» — ее установили на Московском проспекте в июне, накануне празднования Дня города.


Фото: «Типичный Витебск»

На буквах в инсталляции изображены достопримечательности Витебска: «Три штыка», Летний амфитеатр, Ратуша, Успенский и Воскресенский храмы и т.д. Рядом стоит топиарная фигура — зеленая лошадь. На фоне этих арт-объектов любят фотографироваться горожане и гости Витебска.

Милиция проводит проверку по этому факту.

Так выглядела инсталляция раньше, до поломки.


Фото: «Народныя навiны Вiцебска»
 
Теги: Витебск
 
 
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На буквах в инсталляции изображены достопримечательности Витебска. На фоне арт-объекта любят фотографироваться горожане и гости города.
 
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