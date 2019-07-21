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Неизвестные вандалы повредили инсталляцию «Я люблю Вiцебск»
Источник материала: Tut.by
Неизвестные вандалы в эти выходные сломали букву «Я» в инсталляции «Я люблю Вiцебск» — ее
На буквах в инсталляции изображены достопримечательности Витебска: «Три штыка», Летний амфитеатр, Ратуша, Успенский и Воскресенский храмы и т.д. Рядом стоит топиарная фигура — зеленая лошадь. На фоне этих арт-объектов любят фотографироваться горожане и гости Витебска.
Милиция проводит проверку по этому факту.
Так выглядела инсталляция раньше, до поломки.
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На буквах в инсталляции изображены достопримечательности Витебска. На фоне арт-объекта любят фотографироваться горожане и гости города.
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