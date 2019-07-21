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В Вороновском районе водитель легковушки сбил велосипедистку и скрылся. 58-летняя женщина погибла

21.07.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе водитель легковушки сбил велосипедистку и скрылся. 58-летняя женщина погибла

Сегодня около 18.00 на восьмом километре автодороги Вороново — Новиянка в районе деревни Ковалевщина автомобиль сбил 58-летнюю велосипедистку, ехавшую в попутном направлении. Женщина скончалась на месте происшествия, сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД Республики Беларусь. 

В Вороновском районе водитель легковушки сбил велосипедистку и скрылся. 58-летняя женщина погибла

Водитель с места аварии скрылся. Для поиска автомобиля в нескольких районах вводился план «Перехват». На место происшествия выехали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. 

В течение часа после ДТП на объездной дороге возле Вороново обнаружили разыскиваемый автомобиль: водитель бросил его на СТО и скрылся. 

В Вороновском районе водитель легковушки сбил велосипедистку и скрылся. 58-летняя женщина погибла

Позже правоохранители нашли и предполагаемого виновника аварии. Им оказался 36-летний житель одной из деревень района, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. 

В Вороновском районе водитель легковушки сбил велосипедистку и скрылся. 58-летняя женщина погибла

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

https://grodnonews.by/

 
 
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Сегодня около 18.00 на восьмом километре автодороги Вороново — Новиянка в районе деревни Ковалевщина автомобиль сбил 58-летнюю велосипедистку, ехавшую в попутном...
 
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