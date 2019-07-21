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В Вороновском районе водитель легковушки сбил велосипедистку и скрылся. 58-летняя женщина погибла
21.07.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня около 18.00 на восьмом километре автодороги Вороново — Новиянка в районе деревни Ковалевщина автомобиль сбил 58-летнюю велосипедистку, ехавшую в попутном направлении. Женщина скончалась на месте происшествия,
Водитель с места аварии скрылся. Для поиска автомобиля в нескольких районах вводился план «Перехват». На место происшествия выехали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
В течение часа после ДТП на объездной дороге возле Вороново обнаружили разыскиваемый автомобиль: водитель бросил его на СТО и скрылся.
Позже правоохранители нашли и предполагаемого виновника аварии. Им оказался 36-летний житель одной из деревень района, у которого имелись признаки алкогольного опьянения.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Сегодня около 18.00 на восьмом километре автодороги Вороново — Новиянка в районе деревни Ковалевщина автомобиль сбил 58-летнюю велосипедистку, ехавшую в попутном...
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