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В Светлогорском районе в поливочном водоеме утонул мужчина
Источник материала: Tut.by
Под Светлогорском утонул 32-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 21 июля в деревне Расова,
Примерно в 17.00 компания из пяти человек пришла на водоем. Житель поселка Медков, нырнул и больше над поверхностью воды уже не появлялся. Приятели не сразу заметили отсутствие мужчины. Позже попытались найти его, но безуспешно. Прибывшие на место спасатели достали тело утонувшего из воды.
Купание в этом водоеме запрещено, о чем извещали соответствующие таблички — ранее в этом месте уже утонул человек.
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Купание в этом водоеме запрещено, о чем извещали соответствующие таблички - ранее в этом месте уже утонул человек.
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