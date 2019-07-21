В Светлогорском районе в поливочном водоеме утонул мужчина

Источник материала: Tut.by

Под Светлогорском утонул 32-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 21 июля в деревне Расова, сообщают «Светлагорскiя навiны».

Примерно в 17.00 компания из пяти человек пришла на водоем. Житель поселка Медков, нырнул и больше над поверхностью воды уже не появлялся. Приятели не сразу заметили отсутствие мужчины. Позже попытались найти его, но безуспешно. Прибывшие на место спасатели достали тело утонувшего из воды.

Купание в этом водоеме запрещено, о чем извещали соответствующие таблички — ранее в этом месте уже утонул человек.