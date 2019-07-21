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В Светлогорском районе в поливочном водоеме утонул мужчина

22.07.2019 10:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Светлогорском утонул 32-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 21 июля в деревне Расова, сообщают «Светлагорскiя навiны».

Примерно в 17.00 компания из пяти человек пришла на водоем. Житель поселка Медков, нырнул и больше над поверхностью воды уже не появлялся. Приятели не сразу заметили отсутствие мужчины. Позже попытались найти его, но безуспешно. Прибывшие на место спасатели достали тело утонувшего из воды.

Купание в этом водоеме запрещено, о чем извещали соответствующие таблички — ранее в этом месте уже утонул человек.

 
 
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Купание в этом водоеме запрещено, о чем извещали соответствующие таблички - ранее в этом месте уже утонул человек.
 
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  • В Светлогорском районе в поливочном водоеме утонул мужчина 10:07, Tut.by
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