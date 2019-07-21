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Двойное убийство в Осиповичах: появились новые задержанные, изъято оружие
Источник материала: Tut.by
Ранее задержанные по подозрению в двойном убийстве в Осиповичах оказались непричастными к делу,
Утром 13 июля в милицию
Сразу по подозрению в двойном убийстве задержали двоих местных жителей, но следствие выяснило, что они к этому непричастны. Мужчин освободили из-под стражи, но задержали троих других.
Сейчас в качестве подозреваемых по делу проходят ранее судимые жители Осиповичского и Любанского районов — им 39 и 42 года соответственно. Задержан также 47-летний брат одного из них — его проверяют на причастность к пособничеству в совершении противоправных действий.
«Были связаны руки и ноги»
Убитый 49-летний Сергей Луцкин работал дворником в Осиповичской специальной школе-интернате. По словам коллег, мужчина был спокойным, неконфликтным. В доме, где нашли тела, он жил со старшим племянником Максимом. Мужчина был разведен, детей нет.
Племянник Антон, которого убили вместе с дядей, — младший. Ему было 26 лет. И в тот вечер он пришел к дяде просто переночевать, так как поругался с женой, рассказала TUT.BY коллега Сергея и близкая знакомая семьи Татьяна. По ее словам, старший племянник и обнаружил тела утром 13 июля.
— Антона расстреляли в упор. У Сергея были связаны руки и ноги, на теле — удар от топора. А выстрелом его добили, — рассказала Татьяна. — Сергей знал того, кто пришел и убил, потому что дверь была открыта, а не взломана. И, судя по всему, Антон в то время спал, а Сергей смотрел телевизор.
Женщина рассказала, что у Антона остался сын, которому нет и трех лет. Похоронили мужчин 15 июля в агрогородке Липень, откуда семья родом.
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Задержанных ранее двоих местных жителей отпустили: они оказались непричастны к убийству.
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