ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двойное убийство в Осиповичах: появились новые задержанные, изъято оружие

22.07.2019 11:42 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ранее задержанные по подозрению в двойном убийстве в Осиповичах оказались непричастными к делу, сообщает Следственный комитет. Их отпустили, но задержали троих подозреваемых. Нашли и оружие, из которого могли застрелить дядю и племянника в Осиповичах.


Фото: Следственный комитет

Утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Застреленными оказались 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.

Сразу по подозрению в двойном убийстве задержали двоих местных жителей, но следствие выяснило, что они к этому непричастны. Мужчин освободили из-под стражи, но задержали троих других.

Сейчас в качестве подозреваемых по делу проходят ранее судимые жители Осиповичского и Любанского районов — им 39 и 42 года соответственно. Задержан также 47-летний брат одного из них — его проверяют на причастность к пособничеству в совершении противоправных действий.

«Были связаны руки и ноги»

Убитый 49-летний Сергей Луцкин работал дворником в Осиповичской специальной школе-интернате. По словам коллег, мужчина был спокойным, неконфликтным. В доме, где нашли тела, он жил со старшим племянником Максимом. Мужчина был разведен, детей нет.

Племянник Антон, которого убили вместе с дядей, — младший. Ему было 26 лет. И в тот вечер он пришел к дяде просто переночевать, так как поругался с женой, рассказала TUT.BY коллега Сергея и близкая знакомая семьи Татьяна. По ее словам, старший племянник и обнаружил тела утром 13 июля.

— Антона расстреляли в упор. У Сергея были связаны руки и ноги, на теле — удар от топора. А выстрелом его добили, — рассказала Татьяна. — Сергей знал того, кто пришел и убил, потому что дверь была открыта, а не взломана. И, судя по всему, Антон в то время спал, а Сергей смотрел телевизор.

Женщина рассказала, что у Антона остался сын, которому нет и трех лет. Похоронили мужчин 15 июля в агрогородке Липень, откуда семья родом.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанных ранее двоих местных жителей отпустили: они оказались непричастны к убийству.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске из реки спасли мужчину, у которого случился гипертонический криз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика