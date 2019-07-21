Двойное убийство в Осиповичах: появились новые задержанные, изъято оружие

Источник материала: Tut.by

Ранее задержанные по подозрению в двойном убийстве в Осиповичах оказались непричастными к делу, сообщает Следственный комитет. Их отпустили, но задержали троих подозреваемых. Нашли и оружие, из которого могли застрелить дядю и племянника в Осиповичах.



Фото: Следственный комитет

Утром 13 июля в милицию поступило сообщение о том, что в частном доме обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Застреленными оказались 49-летний хозяин дома и его 26-летний племянник.

Сразу по подозрению в двойном убийстве задержали двоих местных жителей, но следствие выяснило, что они к этому непричастны. Мужчин освободили из-под стражи, но задержали троих других.

Сейчас в качестве подозреваемых по делу проходят ранее судимые жители Осиповичского и Любанского районов — им 39 и 42 года соответственно. Задержан также 47-летний брат одного из них — его проверяют на причастность к пособничеству в совершении противоправных действий.

«Были связаны руки и ноги»

Убитый 49-летний Сергей Луцкин работал дворником в Осиповичской специальной школе-интернате. По словам коллег, мужчина был спокойным, неконфликтным. В доме, где нашли тела, он жил со старшим племянником Максимом. Мужчина был разведен, детей нет.

Племянник Антон, которого убили вместе с дядей, — младший. Ему было 26 лет. И в тот вечер он пришел к дяде просто переночевать, так как поругался с женой, рассказала TUT.BY коллега Сергея и близкая знакомая семьи Татьяна. По ее словам, старший племянник и обнаружил тела утром 13 июля.

— Антона расстреляли в упор. У Сергея были связаны руки и ноги, на теле — удар от топора. А выстрелом его добили, — рассказала Татьяна. — Сергей знал того, кто пришел и убил, потому что дверь была открыта, а не взломана. И, судя по всему, Антон в то время спал, а Сергей смотрел телевизор.

Женщина рассказала, что у Антона остался сын, которому нет и трех лет. Похоронили мужчин 15 июля в агрогородке Липень, откуда семья родом.