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В Минске из реки спасли мужчину, у которого случился гипертонический криз
Источник материала: Tut.by
Утром 20 июля очевидец сообщил в МЧС, что в реке Лошица в столице находится человек, и ему нужна помощь. Подробности
Звонок поступил в минувшую субботу в 10.54. Мужчину заметили в реке Лошица в районе Игуменского тракта. На место выехали спасатели и ОСВОД.
Оказалось, в 8 метрах от берега мужчина застрял в илистом дне и не мог выбраться. Пловцы-спасатели извлекли его из заболоченного дна и передали медикам.
«Спасенный доставлен в больницу с предварительным диагнозом „гипертонический криз“», — уточнили в МЧС.
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Он застрял в илистом дне в 8 метрах от берега и не мог сам выбраться.
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