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В Минске из реки спасли мужчину, у которого случился гипертонический криз

22.07.2019 11:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 20 июля очевидец сообщил в МЧС, что в реке Лошица в столице находится человек, и ему нужна помощь. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба МЧС

Звонок поступил в минувшую субботу в 10.54. Мужчину заметили в реке Лошица в районе Игуменского тракта. На место выехали спасатели и ОСВОД.

Оказалось, в 8 метрах от берега мужчина застрял в илистом дне и не мог выбраться. Пловцы-спасатели извлекли его из заболоченного дна и передали медикам.

«Спасенный доставлен в больницу с предварительным диагнозом „гипертонический криз“», — уточнили в МЧС.

 
 
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Он застрял в илистом дне в 8 метрах от берега и не мог сам выбраться.
 
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