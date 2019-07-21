В Минске из реки спасли мужчину, у которого случился гипертонический криз

Источник материала: Tut.by

Утром 20 июля очевидец сообщил в МЧС, что в реке Лошица в столице находится человек, и ему нужна помощь. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба МЧС

Звонок поступил в минувшую субботу в 10.54. Мужчину заметили в реке Лошица в районе Игуменского тракта. На место выехали спасатели и ОСВОД.

Оказалось, в 8 метрах от берега мужчина застрял в илистом дне и не мог выбраться. Пловцы-спасатели извлекли его из заболоченного дна и передали медикам.

«Спасенный доставлен в больницу с предварительным диагнозом „гипертонический криз“», — уточнили в МЧС.