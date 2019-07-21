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В выходные в Гомельской области горели две бани

22.07.2019 10:54 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 июля спасатели дважды выезжали по звонкам о горящих банях в Гомельском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

У минувшее воскресенье, в 05.40, поступил сигнал о пожаре в деревне Рандовка. В результате огонь уничтожил баню. Пострадавших нет. Одна из версий случившегося — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов.


В тот же день, в 22.37, о пожаре сообщили из садово-огороднического товарищества «Ипуть-4» в поселке Ильич. Пожаром уничтожены кровля, повреждено имущество внутри бани.


Вероятно, это ЧП произошло из-за конструктивного недостатка электрооборудования.

 
 
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