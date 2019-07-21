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В Гродненском районе в частном доме нашли тело 61-летней женщины. Следователи ищут подозреваемого

22.07.2019 09:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 21 июля правоохранителям сообщили о найденной в частном доме в одной из деревень Гродненского района без признаков жизни 61-летней женщине. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 139 УК). В преступлении подозревается 59-летний сожитель женщины. Следователи его ищут.


Фото: Следственный комитет Беларуси

В ходе осмотра места происшествия следователи выяснили, что смерть женщины носит криминальный характер и, по предварительным данным, наступила от полученных повреждений жизненно важных органов, сообщили в Следственном комитете.

В совершении преступления подозревается 59-летний сожитель женщины. Он и погибшая ранее привлекались к уголовной ответственности за нанесение друг другу телесных повреждений, злоупотребляли спиртными напитками.


Фото: Следственный комитет Беларуси

Проводятся допросы соседей и знакомых убитой, осматриваются вещественные доказательства, назначены экспертизы, изучается образ жизни погибшей. Сейчас подозреваемого ищут. Расследование продолжается.

 
 
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Днем 21 июля правоохранителям сообщили о найденной в частном доме в одной из деревень Гродненского района без признаков жизни 61-летней женщине. Возбуждено...
 
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