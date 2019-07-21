В Гродненском районе в частном доме нашли тело 61-летней женщины. Следователи ищут подозреваемого

Источник материала: Tut.by

Днем 21 июля правоохранителям сообщили о найденной в частном доме в одной из деревень Гродненского района без признаков жизни 61-летней женщине. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 139 УК). В преступлении подозревается 59-летний сожитель женщины. Следователи его ищут.



Фото: Следственный комитет Беларуси

В ходе осмотра места происшествия следователи выяснили, что смерть женщины носит криминальный характер и, по предварительным данным, наступила от полученных повреждений жизненно важных органов, сообщили в Следственном комитете.

В совершении преступления подозревается 59-летний сожитель женщины. Он и погибшая ранее привлекались к уголовной ответственности за нанесение друг другу телесных повреждений, злоупотребляли спиртными напитками.



Фото: Следственный комитет Беларуси

Проводятся допросы соседей и знакомых убитой, осматриваются вещественные доказательства, назначены экспертизы, изучается образ жизни погибшей. Сейчас подозреваемого ищут. Расследование продолжается.