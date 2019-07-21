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Ночью в Гомеле горела машина такси
Источник материала: Tut.by
Ночью 22 июля в Гомеле горела машина такси,
Возгорание автомобиля случилось примерно в 00.10 на улице Полесской. На место сразу же выехали сотрудники МЧС и медицинская служба.
Пока официальных данных о происшествии нет. О пострадавших не сообщается.
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Возгорание автомобиля случилось примерно в 00.10 на улице Полесской.
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