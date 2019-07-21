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Ночью в Гомеле горела машина такси

22.07.2019 13:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 22 июля в Гомеле горела машина такси, сообщает издание CHP24.by.


Возгорание автомобиля случилось примерно в 00.10 на улице Полесской. На место сразу же выехали сотрудники МЧС и медицинская служба.

Пока официальных данных о происшествии нет. О пострадавших не сообщается.

 
Теги: Гомель
 
 
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Возгорание автомобиля случилось примерно в 00.10 на улице Полесской.
 
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