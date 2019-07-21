В Мозыре во дворе сбили пятилетнюю девочку, которая резко выбежала на дорогу

Источник материала: Tut.by

Вечером 21 июля в больницу Мозыря доставили 5-летнюю девочку. Ее во дворе жилого дома сбила машина, сообщает Управление ГАИ Гомельской области.





В минувшее воскресенье, примерно в 19.30, 52-летний водитель Volkswagen Passat двигался во дворе дома № 2 на бульваре Юности, когда на дорогу внезапно выбежала 5-летняя девочка.





В результате наезда ребенок получил травмы и госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.