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В Мозыре во дворе сбили пятилетнюю девочку, которая резко выбежала на дорогу
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 июля в больницу Мозыря доставили 5-летнюю девочку. Ее во дворе жилого дома сбила машина,
В минувшее воскресенье, примерно в 19.30, 52-летний водитель Volkswagen Passat двигался во дворе дома № 2 на бульваре Юности, когда на дорогу внезапно выбежала 5-летняя девочка.
В результате наезда ребенок получил травмы и госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.
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Ребенок в больнице.
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