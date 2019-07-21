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В Мозыре во дворе сбили пятилетнюю девочку, которая резко выбежала на дорогу

22.07.2019 15:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 21 июля в больницу Мозыря доставили 5-летнюю девочку. Ее во дворе жилого дома сбила машина, сообщает Управление ГАИ Гомельской области.


В минувшее воскресенье, примерно в 19.30, 52-летний водитель Volkswagen Passat двигался во дворе дома № 2 на бульваре Юности, когда на дорогу внезапно выбежала 5-летняя девочка.


В результате наезда ребенок получил травмы и госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.

 
 
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