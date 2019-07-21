|
В Гомельской области двое человек пытались сами потушить пожары дома и получили ожоги
Источник материала: Tut.by
Сразу двое человек попали в больницу с ожогами после того, как пытались самостоятельно потушить возгорание дома. Об этом
19 июля спасателям поступил сигнал о пожаре в одном из домов в Рогачеве. Огонь пытался потушить хозяин, 79-летний мужчина, но получил ожоги и был госпитализирован.
В результате возгорания уничтожена кровля веранды, повреждены стены и имущество внутри. Одна из версий случившегося — неосторожность при курении.
В тот же день в больницу Гомеля с ожогом привезли мужчину. Оказалось, еще утром на его даче случился пожар, и 68-летний пенсионер решил справится сам. Но в ходе тушения пожара почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь.
Огонь повредил пол в комнате. Среди версий ЧП — нарушение правил эксплуатации печей.
МЧС напоминает: если случился пожар, незамедлительно вызывайте спасателей по телефонам 101 или 112. Стоит здраво оценивать свои силы и не тушить развившийся пожар самостоятельно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба пострадавших - пенсионеры.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)