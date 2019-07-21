В Гомельской области двое человек пытались сами потушить пожары дома и получили ожоги

Источник материала: Tut.by

Сразу двое человек попали в больницу с ожогами после того, как пытались самостоятельно потушить возгорание дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

19 июля спасателям поступил сигнал о пожаре в одном из домов в Рогачеве. Огонь пытался потушить хозяин, 79-летний мужчина, но получил ожоги и был госпитализирован.

В результате возгорания уничтожена кровля веранды, повреждены стены и имущество внутри. Одна из версий случившегося — неосторожность при курении.

В тот же день в больницу Гомеля с ожогом привезли мужчину. Оказалось, еще утром на его даче случился пожар, и 68-летний пенсионер решил справится сам. Но в ходе тушения пожара почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь.

Огонь повредил пол в комнате. Среди версий ЧП — нарушение правил эксплуатации печей.

МЧС напоминает: если случился пожар, незамедлительно вызывайте спасателей по телефонам 101 или 112. Стоит здраво оценивать свои силы и не тушить развившийся пожар самостоятельно.