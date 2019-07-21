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В Гомеле на пешеходном переходе сбили человека
Источник материала: Tut.by
21 июля в Гомеле на нерегулируемом пешеходном переходе сбили человека. Как говорят в ГАИ, это классический случай — пока одни водители остановились, другой продолжил путь. Об этом
Как отмечают в инспекции, многие водители забывают, что на нерегулируемом пешеходном переходе преимущество в движении имеет пешеход. И когда в одной полосе водитель замедлил движение, то водители других авто в соседних полосах в попутном направлении тоже должны снизить скорость и пропустить.
Но этого не сделал 24-летний водитель Audi A4, который в минувшее воскресенье двигался по улице Кирова в Гомеле (со стороны улицы Дынды в направлении Телегина), и в результате наехал на 45-летнего пешехода.
Пострадавший госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы.
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Пока одни водители остановились, другой продолжил путь и совершил наезд на пешехода.
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