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В Гомеле на пешеходном переходе сбили человека

22.07.2019 16:55 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 июля в Гомеле на нерегулируемом пешеходном переходе сбили человека. Как говорят в ГАИ, это классический случай — пока одни водители остановились, другой продолжил путь. Об этом сообщает областное управление ГАИ.


Как отмечают в инспекции, многие водители забывают, что на нерегулируемом пешеходном переходе преимущество в движении имеет пешеход. И когда в одной полосе водитель замедлил движение, то водители других авто в соседних полосах в попутном направлении тоже должны снизить скорость и пропустить.

Но этого не сделал 24-летний водитель Audi A4, который в минувшее воскресенье двигался по улице Кирова в Гомеле (со стороны улицы Дынды в направлении Телегина), и в результате наехал на 45-летнего пешехода.


Пострадавший госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы.

 
Теги: Гомель
 
 
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Пока одни водители остановились, другой продолжил путь и совершил наезд на пешехода.
 
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