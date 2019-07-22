Детский палаточный лагерь на 190 человек сгорел в РФ: один ребенок погиб, трое в тяжелом состоянии

Источник материала: Tut.by

Этой ночью в детском палаточном лагере, который находился на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, произошел пожар, сообщает МЧС РФ. Погибла 11-летняя девочка, еще трое детей госпитализированы с ожогами.



Фото: МЧС РФ

Сообщение о пожаре в Солнечном районе спасатели получили около трех часов ночи. Через полтора часа возгорание было полностью ликвидировано. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. В результате происшествия погиб 11-летний ребенок, еще трое (возраст от 11 до 13 лет) получили ожоги.

«Состояние троих детей очень тяжелое. Ожоги очень сильные, они на аппарате искусственного дыхания», — сообщил глава Солнечного района Виктор Старков, передает ТАСС .

По его словам, в лагере находилось гораздо больше детей, чем он мог вместить.

«189 человек в палатках, 61 находился в корпусах. „Холдоми“ рассчитан на 226 мест», — сказал Виктор Старков. Дети размещались в палатках по восемь человек. В них была установлена система водяного отопления.

По данным ТАСС , работники лагеря пытались сами тушить пожар и и вызвали спасателей, когда у них не вышло. Дети во время пожара были предоставлены сами себе.

Губернатор региона Сергей Фургал заявил , что у лагеря не было разрешения на работу, по его словам, власти не знали о существовании такого места.

По факту гибели ребенка СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).