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Детский палаточный лагерь на 190 человек сгорел в РФ: один ребенок погиб, трое в тяжелом состоянии

23.07.2019 07:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Этой ночью в детском палаточном лагере, который находился на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, произошел пожар, сообщает МЧС РФ. Погибла 11-летняя девочка, еще трое детей госпитализированы с ожогами.


Фото: МЧС РФ

Сообщение о пожаре в Солнечном районе спасатели получили около трех часов ночи. Через полтора часа возгорание было полностью ликвидировано. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще 6 пострадали от огня. В результате происшествия погиб 11-летний ребенок, еще трое (возраст от 11 до 13 лет) получили ожоги.

«Состояние троих детей очень тяжелое. Ожоги очень сильные, они на аппарате искусственного дыхания», — сообщил глава Солнечного района Виктор Старков, передает ТАСС.

По его словам, в лагере находилось гораздо больше детей, чем он мог вместить.

«189 человек в палатках, 61 находился в корпусах. „Холдоми“ рассчитан на 226 мест», — сказал Виктор Старков. Дети размещались в палатках по восемь человек. В них была установлена система водяного отопления.

По данным ТАСС, работники лагеря пытались сами тушить пожар и и вызвали спасателей, когда у них не вышло. Дети во время пожара были предоставлены сами себе.

Губернатор региона Сергей Фургал заявил, что у лагеря не было разрешения на работу, по его словам, власти не знали о существовании такого места.

По факту гибели ребенка СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

 
 
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Погибла 11-летняя девочка, еще трое детей госпитализированы с ожогами.
 
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