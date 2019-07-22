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Женщина спрыгнула с пешеходного моста через ЖД пути и упала на крышу вагона поезда

23.07.2019 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 июля 2019 года (дата в источнике не указана, но предположительно это так) в 23.28 помощник дежурного ОДС Брестского ОВДТ передал милиционеру взвода ППСМ Брестского ОВДТ прапорщику милиции Александру Кочану информацию, поступившую на «102» от граждан.

Женщина спрыгнула с пешеходного моста через ЖД пути и упала на крышу вагона поезда

первое фото - иллюстрация, второе - с места событий

Женщина спрыгнула с пешеходного моста через ЖД пути и упала на крышу вагона поездаВ сообщении говорилось, что женщина спрыгнула с пешеходного моста через железнодорожные пути и упала на крышу вагона поезда.

Правоохранитель немедленно побежал к указанному составу. С помощью проводников милиционер поднялся к пострадавшей. К тому времени женщина сидела на самом краю вагона и уверяла собравшихся людей, что если к ней кто-то приблизится, она спрыгнет.

Александр Александрович присел рядом с ней, проверил нет ли повреждений и заговорил с женщиной. Она рассказала, что поругалась с матерью и чувствует себя никому ненужной, поэтому хочет свести счеты с жизнью. Взяв крепко за руку брестчанку, Александр Кочан попросил ее рассказать о себе.

Оказалось, что у 43-летней женщины есть сын и дочь, а еще маленький внук, чье фото она поцеловала на разбитом экране телефона.

Пока продолжалась беседа, к вагону подбежали сотрудники МЧС и скорой помощи. Увидев лестницу спасателей, женщина снова начала кричать, что не хочет больше жить, однако милиционер уговорил ее спуститься. Оказавшись рядом с медиками, жительница областного центра наотрез отказалась ехать с ними без Александра Александровича.

По согласованию с руководством правоохранитель отправился вместе с пострадавшей. В больнице женщине оказали необходимую помощь, к счастью, она отделалась только ушибами. Ожидая результатов рентгена, жительница областного центра призналась Александру Кочану, что ей стыдно за свой поступок, и она не знает, как будет смотреть в глаза своей семье.

Прощаясь со своим спасителем, женщина поблагодарила милиционера за то, что он смог предотвратить трагедию.

Старший инспектор ГИОС УВД Анна Иващенко,
фото Брестского ОВДТ

 
 
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  21 июля 2019 года (дата в источнике не указана, но предположительно это так) в 23.28 помощник дежурного ОДС Брестского ОВДТ передал милиционеру взвода ППСМ Брестского...
 
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