|
Женщина спрыгнула с пешеходного моста через ЖД пути и упала на крышу вагона поезда
23.07.2019 10:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21 июля 2019 года (дата в источнике не указана, но предположительно это так) в 23.28 помощник дежурного ОДС Брестского ОВДТ передал милиционеру взвода ППСМ Брестского ОВДТ прапорщику милиции Александру Кочану информацию, поступившую на «102» от граждан.
первое фото - иллюстрация, второе - с места событий
В сообщении говорилось, что женщина спрыгнула с пешеходного моста через железнодорожные пути и упала на крышу вагона поезда.
Правоохранитель немедленно побежал к указанному составу. С помощью проводников милиционер поднялся к пострадавшей. К тому времени женщина сидела на самом краю вагона и уверяла собравшихся людей, что если к ней кто-то приблизится, она спрыгнет.
Александр Александрович присел рядом с ней, проверил нет ли повреждений и заговорил с женщиной. Она рассказала, что поругалась с матерью и чувствует себя никому ненужной, поэтому хочет свести счеты с жизнью. Взяв крепко за руку брестчанку, Александр Кочан попросил ее рассказать о себе.
Оказалось, что у 43-летней женщины есть сын и дочь, а еще маленький внук, чье фото она поцеловала на разбитом экране телефона.
Пока продолжалась беседа, к вагону подбежали сотрудники
По согласованию с руководством правоохранитель отправился вместе с пострадавшей. В больнице женщине оказали необходимую помощь, к счастью, она отделалась только ушибами. Ожидая результатов рентгена, жительница областного центра призналась Александру Кочану, что ей стыдно за свой поступок, и она не знает, как будет смотреть в глаза своей семье.
Прощаясь со своим спасителем, женщина поблагодарила милиционера за то, что он смог предотвратить трагедию.
Старший инспектор ГИОС УВД Анна Иващенко,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 июля 2019 года (дата в источнике не указана, но предположительно это так) в 23.28 помощник дежурного ОДС Брестского ОВДТ передал милиционеру взвода ППСМ Брестского...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)