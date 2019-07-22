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Витебская милиция ищет хулигана, повредившего инсталляцию. Сломанная им буква стоит 800 рублей
Источник материала: Tut.by
Октябрьский РОВД города разыскивает злоумышленника, который сломал
Сотрудники ЖКХ сообщили в милицию, что 20 июля, примерно с 18.00 до 23.00, неизвестный сломал букву «Я» в инсталляции возле дома № 72Б на Московском проспекте.
Городскому коммунальному хозяйству нанесен ущерб свыше 800 рублей. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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Октябрьский РОВД города разыскивает злоумышленника, который сломал букву «Я» в инсталляции «Я люблю Вiцебск» на Московском проспекте, и обращается к возможным...
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