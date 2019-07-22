﻿ Витебская милиция ищет хулигана, повредившего инсталляцию. Сломанная им буква стоит 800 рублей. 21.by
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Витебская милиция ищет хулигана, повредившего инсталляцию. Сломанная им буква стоит 800 рублей

23.07.2019 11:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Октябрьский РОВД города разыскивает злоумышленника, который сломал букву «Я» в инсталляции «Я люблю Вiцебск» на Московском проспекте, и обращается к возможным очевидцам инцидента.


Сотрудники ЖКХ сообщили в милицию, что 20 июля, примерно с 18.00 до 23.00, неизвестный сломал букву «Я» в инсталляции возле дома № 72Б на Московском проспекте.

Городскому коммунальному хозяйству нанесен ущерб свыше 800 рублей. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Если кто-то обладает информацией, которая поможет найти злоумышленника, милиция просит поделиться ею по телефонам: +375 29 511−22−07, +375 29 324−24−89, +375 25 630−71−55 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.

 
 
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Октябрьский РОВД города разыскивает злоумышленника, который сломал букву «Я» в инсталляции «Я люблю Вiцебск» на Московском проспекте, и обращается к возможным...
 
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