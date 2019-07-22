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На аттракционе в Польше пострадал мужчина: во время прыжка с 90-метровой высоты оборвался трос

23.07.2019 11:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В польской Гдыне 39-летний мужчина серьезно пострадал во время банджи-джампинга: во время его прыжка с 90-метровой высоты оборвался трос. Прыжки временно приостановили, а инцидент расследует полиция, у которой пока есть две основные версии причин произошедшего: дефект оборудования аттракциона и ошибка персонала.

Видео может вас шокировать.

 
 
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