На аттракционе в Польше пострадал мужчина: во время прыжка с 90-метровой высоты оборвался трос

Источник материала: Tut.by

В польской Гдыне 39-летний мужчина серьезно пострадал во время банджи-джампинга: во время его прыжка с 90-метровой высоты оборвался трос. Прыжки временно приостановили, а инцидент расследует полиция, у которой пока есть две основные версии причин произошедшего: дефект оборудования аттракциона и ошибка персонала.

Видео может вас шокировать.