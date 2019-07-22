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В Минской области на железной дороге погиб 67-летний мужчина
Источник материала: Tut.by
Вечером 22 июля на железнодорожном перегоне Руденск-Михановичи (Минская область) погиб под поездом 67-летний мужчина. Об этом
Мужчина попал под колеса электрички Осиповичи-Минск на перегоне в 17.48. Он был на рельсах и, несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Пешеход погиб.
Днем ранее 75-летняя пенсионерка на станции Сморгонь (Гродненская область) получила перелом и ушибы после того, как попала под поезд Минск-Гудогай. Она двигалась по пешеходному переходу перед приближающимся составом и не обращала внимания на сигналы. А в Климовичах (Могилевская область) погиб 65-летний мужчина, который попал под грузовой состав при подаче вагонов маневровым тепловозом.
19 июля,
А 18 июля на станции Озерище в столице поздно ночью в 03.20 под грузовой поезд Минск-Орша попал 47-летний минчанин. Он погиб.
По данным МВД, с начала года это уже 60 несчастный случай на железной дороге: погибли 42 человека, еще 18 получили травмы. Это не считая ДТП на путях.
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Он находился на рельсах, и даже экстренное торможение не помогло.
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