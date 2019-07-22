Ночью в Калинковичах сгорела машина

Источник материала: Tut.by

Ночью 22 июля в Калинковичах горела машина, на место выезжали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.





Звонок о горящей машине поступил в 23.56. Горел автомобиль Peugeot Partner 2003 года выпуска.

В результате огнем поврежден моторный отсек авто. Пострадавших нет.





Причину возгорания еще выясняют, но одна из версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.