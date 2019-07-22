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Ночью в Калинковичах сгорела машина

23.07.2019 12:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 22 июля в Калинковичах горела машина, на место выезжали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Звонок о горящей машине поступил в 23.56. Горел автомобиль Peugeot Partner 2003 года выпуска.

В результате огнем поврежден моторный отсек авто. Пострадавших нет.


Причину возгорания еще выясняют, но одна из версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.

 
 
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Горел автомобиль Peugeot Partner 2003 года выпуска.
 
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