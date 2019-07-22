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Ночью в Калинковичах сгорела машина
Источник материала: Tut.by
Ночью 22 июля в Калинковичах горела машина, на место выезжали спасатели. Об этом
Звонок о горящей машине поступил в 23.56. Горел автомобиль Peugeot Partner 2003 года выпуска.
В результате огнем поврежден моторный отсек авто. Пострадавших нет.
Причину возгорания еще выясняют, но одна из версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.
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Горел автомобиль Peugeot Partner 2003 года выпуска.
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