Дебиторскую задолженность перед Пинским райпо взыскали с его бывших руководителей

Источник материала: Полесская правда

По иску прокуратуры дебиторская задолженность перед Пинским райпо взыскана с его бывших руководителей, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.



Правоохранители установили, что заместитель председателя правления Пинского райпо заключил договор поставки сельскохозяйственной продукции с одним из российских хозяйствующих субъектов. При этом договор не был завизирован отраслевыми и другими заинтересованными службами и должностными лицами организации. По условиям поставленная продукция должна была оплачиваться в течение двадцати календарных дней с момента отгрузки. Несмотря на то, что райпо не получало в полном объеме денег за ранее поставленную продукцию, российской фирме направлялись новые товары. Со временем компания-покупатель была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Это послужило основанием для списания внешней дебиторской задолженности в размере более Br54 тыс. перед Пинским райпо.

Пинская межрайонная прокуратура предъявила иск о взыскании суммы ущерба с виновных лиц — бывших председателя правления райпо и его заместителя. Суд Пинского района и города Пинска отказал в удовлетворении иска прокуратуры. Это решение было опротестовано. Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое. С учетом степени вины и материального положения ответчиков размер подлежавшего взысканию ущерба был уменьшен до Br40 тыс. и взыскан с бывших руководителей в пользу райпо в солидарном порядке — по Br20 тыс. с каждого. Решение суда вступило в законную силу.