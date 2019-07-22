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Дебиторскую задолженность перед Пинским райпо взыскали с его бывших руководителей
23.07.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По иску прокуратуры дебиторская задолженность перед Пинским райпо взыскана с его бывших руководителей, сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.
Пинская межрайонная прокуратура предъявила иск о взыскании суммы ущерба с виновных лиц — бывших председателя правления райпо и его заместителя. Суд Пинского района и города Пинска отказал в удовлетворении иска прокуратуры. Это решение было опротестовано. Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое. С учетом степени вины и материального положения ответчиков размер подлежавшего взысканию ущерба был уменьшен до Br40 тыс. и взыскан с бывших руководителей в пользу райпо в солидарном порядке — по Br20 тыс. с каждого. Решение суда вступило в законную силу.
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