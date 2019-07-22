Оставлять детей без присмотра недопустимо!

Источник материала: Ивьевский край

Самое большое наше богатство, за которое мы готовы пожертвовать собой, вкладывая в него всю свою душу, - это дети.

Мы радуемся, когда ребенок делает первые шаги, волнуемся, когда не все у него получается в школе. А сколько переживаний и тревог, когда ребенок заболел. Мы пытаемся представить, каким он будет и кем вырастет. Но мы не можем допустить и мысли о том, что может быть этому не суждено сбыться. Выпустив из виду свою кроху всего на мгновение, может произойти непопровимое: его жизнь внезапно оборвется, а вместе с ней не станет и вашего будущего, и винить в случившемся будет некого, кроме самих себя. И узнавая из СМИ о трагедиях, произошедших с чужими детьми, себя никто не представляет на месте убитых горем родителей.

Проблема гибели детей от пожаров затрагивает не только личные интересы родителей и родственников погибших, но и является важнейшей социальной проблемой общества и государства в целом. Ее решение невозможно без общественного запроса на детскую безопасность и свидетельствует о необходимости комплексного подхода.

В нашей стране показатели смертности детей от внешних причин, в том числе от пожаров, имеют тенденцию к уменьшению, что позволяет сделать вывод о повышении уровня безопасности для молодых белорусов.

Основным фактором, обуславливающим повышенный риск детской смертности от различного рода чрезвычайных ситуаций, - оставление детей без присмотра.

Находясь на улице, водоеме, дома даже самый послушный ребенок, увлекшись игрой, забывает о том, что дорога, вода, огонь представляют опасность, которая может стоить ему жизни.

Почему же для вас, родители, чужая трагедия не становится страшным уроком, пока ваши дети живы и здоровы? И переступая порог дома, оставляя ребенка одного, задумайтесь о последствиях.

Ивьевский РОЧС.