В Гомеле на парковке нашли гранату времен Второй мировой войны

Источник материала: Tut.by

Утром 23 июля гомельчанин сообщил в милицию об опасной находке. Со слов бдительного мужчины, на автостоянке по улице Мазурова, 66 находился предмет, похожий на гранату. Об этом пишет издание «Гомельские ведомости».





Участок с находкой на некоторое время оцепили, эвакуация не проводилась.

Специалисты саперно-пиротехнической группы, прибывшие на место, установили, что это действительно граната времен Великой Отечественной войны без взрывателя. Предмет вывезли для последующей утилизации.

По факту проводится проверка. Как граната попала на парковку и сколько времени там находилась, в ближайшее время разберутся правоохранительные органы.

Милиция благодарит гомельчан за бдительность. В УВД Гомельского облисполкома напомнили о том, как действовать в случае обнаружения подозрительных предметов.

Прежде всего, наиболее распространенные признаки взрывоопасных предметов: обнаруженные в общественных местах и транспорте бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, коробки и так далее; необычно большая масса предмета от его стандартного веса (например, коробки из-под сока, бутылок из-под напитков и пива, банки из-под кофе, книги и другое); связь предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, прикрепленной проволоки и так далее; шумы (работа часового механизма) в предмете или установленные на нем источник питания, антенны, провода; элементы этикеток, штатной упаковки войсковых боеприпасов и взрывчатых веществ на предмете или рядом с ним; установленный или прикрепленный мобильный телефон к каким-либо предметам, коробкам, сверткам и так далее.

Внимание, не создавайте и не допускайте паники! Удалитесь на безопасное расстояние и укройтесь за естественными преградами. Не прикасайтесь, не поднимайте и не перемещайте находки. И тем более не пытайтесь их обезвредить, это работа для специалистов. нужно сразу сообщить в милицию по телефону 102 (можно набрать как с городского, так и мобильного телефона любого оператора).