Мужчину ударили ножом в грудь, но он обратился к медикам только через сутки

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчину ударила ножом приятельница, но в больницу он обратился только через сутки. Об этом сообщает столичная милиция.

В больницу с проникающим ранением грудной клетки доставили 52-летнего минчанина. Он пояснил медикам: напали неизвестные на улице.

Но милиция установила, что ранила мужчину его близкая приятельница. Оба вместе выпивали, потом поссорились. 37-летняя женщина ударила гостя ножом в область грудной клетки. После этого мужчина ушел домой и только спустя сутки обратился за помощью к медикам.

Потерпевший объяснил, что не хотел сообщать о ранении в милицию, потому что является хорошим другом семьи.

Материалы проверки передали в Советский (Минска) РОСК. Действия нападавшей могут квалифицировать по ч.1 ст. 147 (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК Республики Беларусь. За это преступление могут ограничить свободу на срок от трех до пяти лет, или лишить свободы на срок от четырех до восьми лет.