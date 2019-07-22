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На пожаре в Столбцовском районе погибла супружеская пара

23.07.2019 17:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: МЧС

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Перетоки Столбцовского района поступило ночью 23 июля. В результате пожара погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя супруга.

По данным МЧС, также пострадал еще один мужчина, он госпитализирован.

На месте работала следственно-оперативная группа. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в числе которых неисправность электропроводки.

 
 
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Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Перетоки Столбцовского района поступило ночью 23 июля. В результате пожара погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя супруга.
 
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