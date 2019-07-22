|
На пожаре в Столбцовском районе погибла супружеская пара
Источник материала: Tut.by
По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка. Об этом
Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Перетоки Столбцовского района поступило ночью 23 июля. В результате пожара погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя супруга.
По
На месте работала следственно-оперативная группа. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в числе которых неисправность электропроводки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Перетоки Столбцовского района поступило ночью 23 июля. В результате пожара погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя супруга.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)