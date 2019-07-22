На пожаре в Столбцовском районе погибла супружеская пара

Источник материала: Tut.by

По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: МЧС

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Перетоки Столбцовского района поступило ночью 23 июля. В результате пожара погибли 82-летний хозяин и его 83-летняя супруга.

По данным МЧС , также пострадал еще один мужчина, он госпитализирован.

На месте работала следственно-оперативная группа. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в числе которых неисправность электропроводки.