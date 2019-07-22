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В Дрогичинском районе четырехлетняя девочка получила ожоги кипятком

23.07.2019 22:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Дрогичинском районе четырехлетняя девочка получила ожоги кипятком, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В Дрогичинском районе четырехлетняя девочка получила ожоги кипятком

Малышка вместе с мамой находилась в гостях в агрогородке Радостово.

Хозяйка дома в это время занималась консервацией огурцов, кипятила воду. Когда очередная порция воды закипела, женщина взяла наполненный электрочайник и хотела отойти с ним в сторону. Однако подставка от него не отсоединилась - натянулся провод, и вода пролилась на девочку. С ожогами лица и туловища ее госпитализировали.

Для установления степени тяжести полученных ребенком телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, которую проведут сотрудники Кобринского межрайонного отдела ГКСЭ. "Получение термических ожогов горячей жидкостью в домашних условиях не редкость среди маленьких детей. Чаще всего это ожоги конечностей, лица и передней части туловища 1-й, 2-й, иногда 3-й степени", - отметила Татьяна Коток.

 
 
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  В Дрогичинском районе четырехлетняя девочка получила ожоги кипятком, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных...
 
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