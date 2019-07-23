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В Слониме мужчину два года считали пропавшим. Его тело нашли во дворе соседа

24.07.2019 09:30 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тело мужчины, которого два года считали пропавшим без вести, нашли в одном из дворов Слонима. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в Следственном комитете.


Фото: sk.gov.by

15 ноября 2017 года в поступило заявление жительницы Слонима о безвестном исчезновении ее 61-летнего брата, который ушел из дома и не вернулся.

Следователи выяснили, что пропавший длительное время проживал с семьей за пределами страны, в Слоним вернулся один и жил в доме умерших родителей. С сестрой общался редко, злоупотреблял спиртными напитками. Найти мужчину силовикам не удалось.

В июле 2019 года была появилась информация о возможном убийстве разыскиваемого. Подозрения пали на 58-летнего жителя Слонима, контактировавшего с пропавшим. Подозреваемый рассказал, что убил мужчину 9 мая 2017 года в его доме в ходе конфликта, возникшего при совместном распитии спиртных напитков, после чего закопал тело во дворе.

В указанном месте следователи и эксперты обнаружили закопанное в земле тело человека, схожего по приметам с пропавшим.

Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, планируется дополнительный осмотр домостроения и проверка показаний подозреваемого на месте преступления, назначены экспертизы.

Подозреваемый задержан. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

 
 
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Тело мужчины, которого два года считали пропавшим без вести, нашли в одном из дворов Слонима. Подозреваемый в убийстве задержан.
 
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