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В Жлобинском районе на ферме едва не сгорели 400 коров

24.07.2019 11:13 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 июля на молочно-товарной ферме в деревне Ректа (Жлобинский район) едва не погибли 400 коров. Во время вечерней дойки загорелся коровник, сообщает Управление МЧС Гомельской области.


Фото: пресс-служба МЧС

Когда на место приехали спасатели, открытым пламенем уже горела крыша. К тому моменту работники сами перевели всех животных из здания в загон на улице.

Пожар потушили, огнем повреждены 200 квадратных метров кровли, потолочное перекрытие и доильная установка. Пострадавших нет.

По предварительной версии, причина ЧП — нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.

 
 
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По предварительной версии, причина ЧП - нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.
 
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