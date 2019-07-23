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В Жлобинском районе на ферме едва не сгорели 400 коров
Источник материала: Tut.by
23 июля на молочно-товарной ферме в деревне Ректа (Жлобинский район) едва не погибли 400 коров. Во время вечерней дойки загорелся коровник,
Когда на место приехали спасатели, открытым пламенем уже горела крыша. К тому моменту работники сами перевели всех животных из здания в загон на улице.
Пожар потушили, огнем повреждены 200 квадратных метров кровли, потолочное перекрытие и доильная установка. Пострадавших нет.
По предварительной версии, причина ЧП — нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.
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По предварительной версии, причина ЧП - нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.
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