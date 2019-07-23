В Жлобинском районе на ферме едва не сгорели 400 коров

Источник материала: Tut.by

23 июля на молочно-товарной ферме в деревне Ректа (Жлобинский район) едва не погибли 400 коров. Во время вечерней дойки загорелся коровник, сообщает Управление МЧС Гомельской области.



Фото: пресс-служба МЧС

Когда на место приехали спасатели, открытым пламенем уже горела крыша. К тому моменту работники сами перевели всех животных из здания в загон на улице.

Пожар потушили, огнем повреждены 200 квадратных метров кровли, потолочное перекрытие и доильная установка. Пострадавших нет.

По предварительной версии, причина ЧП — нарушение правил эксплуатации электросетей и оборудования.