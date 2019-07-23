Вода не прощает ошибок

Источник материала: Кричевская жизнь

Что за летний отдых без купания? Особенно, когда солнышко припекает, прохладная вода пруда, речки или озера так и манит, так и приглашает окунуться. Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. К сожалению, отдых на воде не всегда обходится без несчастных случаев.

Основными причинами гибели на воде являются неумение плавать, употребление спиртного, оставление детей без присмотра, нарушение правил безопасности на воде.

Если взрослые гибнут, в основном, по своей халатности, то гибель детей, как правило, на совести их родителей.

В связи с летними каникулами хотелось бы еще раз напомнить родителям о том, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья своих несовершеннолетних детей.

За первое полугодие 2019 года на территории Кричевского, Климовичского, Чериковского районов утонули 6 человек. Из них – 3 взрослых, 3 детей. Не так давно на территории Климовичского райо­на произошла трагедия, где в один день утонули 3 ребенка – два брата 2008 и 2013 годов рождения, девочка 2005 года рождения. Как правило, гибель детей в таких случаях, особенно малолетних, связана с отсутствием контроля родителей за поведением детей на воде. В некоторых случаях к трагическим последствиям приводит родительская беспечность.

Одним из условий гибели взрослых людей на воде является употребление алкогольных напитков как при купании, так и во время ловли рыбы. Широко распространены случаи купания детей и взрослых в водоемах, которые специально не оборудованы для отдыха граждан на воде. Родителям несовершеннолетних детей необходимо помнить, что именно вы должны принимать непосредственное участие в жизни ваших детей, своим личным примером активного и здорового образа жизни пропагандировать его.

Дмитрий Борисенко,

начальник отдела

медицинских судебных экспертиз Кричевского

межрайонного отдела

Государственного комитета

судебных экспертиз

Республики Беларусь.