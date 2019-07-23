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Организация труда при высоких температурах

24.07.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

УЗ «Кричевский райЦГЭ» в июне 2019 года при проведении надзорных мероприятий по обеспечению надлежащих условий труда на предприятиях и в организациях района при высоких температурах наружного воздуха был выявлен ряд нарушений требований законодательства, в т.ч. в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В районе не во всех производственных помещениях объектов, используемой техники имеется техническая возможность регулировать параметры микроклимата. Использование кондиционирования, воздушного душирования, климат-контроля и т.д. ограничено имеющимися возможностями техники и оснащения объекта. В данном случае субъектам хозяйствования необходимо применять меры организационного характера по регулированию пребывания работника в этих условиях в соответствии с категорией работ и температурой наружного воздуха. Нанимателем разрабатываются режимы труда и отдыха. При разработке режима труда и отдыха необходимо учитывать, что пребывание на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену — среднесменная температура воздуха) не должно превышать допустимых уровней гигиенических нормативов по показателям микроклимата на рабочих местах. При работе на открытой площадке необходимо обеспечить организацию отдыха работающих в санитарно-бытовых помещениях с оптимальным микроклиматом. При высоких температурах необходимо использовать спецодежду из воздухо- и влагопроницаемых тканей, материалов с высокими отражающими свойствами.
На ряде объектов в ходе контроля организации труда при высоких температурах наружного воздуха было отмечено отсутствие применения мер организационного характера по регулированию пребывания работника в этих условиях в соответствии с категорией работ и температурой наружного воздуха. В сельхозорганизациях было отмечено, что часть привлеченных к работам лиц (работающие других организаций или по договорам) находились в домашней одежде. Были установлены факты отсутствия медаптечек и специальных емкостей для питьевой воды при работе на технике на полях.
По всем фактам выявленных нарушений были направлены рекомендации по их устранению. О сложившейся ситуации были проинформированы председатель районного исполнительного комитета, управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, председатель райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса.
Работа в данном направлении продолжается.
И. Бондикова,
врач-гигиенист.

 
 
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УЗ «Кричевский райЦГЭ» в июне 2019 года при проведении надзорных мероприятий по обеспечению надлежащих условий труда на предприятиях и в
 
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