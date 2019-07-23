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Организация труда при высоких температурах
24.07.2019 — ЧП | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
УЗ «Кричевский райЦГЭ» в июне 2019 года при проведении надзорных мероприятий по обеспечению надлежащих условий труда на предприятиях и в организациях района при высоких температурах наружного воздуха был выявлен ряд нарушений требований законодательства, в т.ч. в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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УЗ «Кричевский райЦГЭ» в июне 2019 года при проведении надзорных мероприятий по обеспечению надлежащих условий труда на предприятиях и в
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