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Наше призвание – помогать людям

24.07.2019 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

25 июля в нашей республике отмечается День пожарной службы. 166 лет минуло с того дня – 25 июля 1853 года, когда в Минске была создана первая в Беларуси команда огнеборцев. В этом же году были созданы профессиональные пожарные команды в Могилеве и Бобруйске. С тех пор много поменялось на долгом пути. Однако на всем его протяжении есть и будет такая профессия – ликвидировать чрезвычайные ситуации и спасать гибнущих людей, застигнутых вышедшей на свободу губительной стихией, чье имя – огонь.
Все эти годы пожарная служба была неразрывно связана с жизнью нашего народа, пережила вместе с ним и трагические, и героические моменты истории.
Непросто сложилась первая половина текущего года. Тревожит ситуация с гибелью людей в огне. Несмотря на проводимую профилактическую и организационную работу, за 6 месяцев жертвами огня стали 2 человека. Особенно печальный в этой статистике факт, что эти жертвы сами подписали приговор непотушенным окурком, и этому способствовало алкогольное опьянение. Поэтому задача по преду­преждению гибели людей на пожарах остается для нас первостепенной.
В ходе действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций с начала этого года спасены 18 строений и 1 единица техники. В этом заслуга тех, кто стоит на страже человеческих жизней и народного добра от огня.
Одной из центральных задач остается повышение эффективности государственного пожарного надзора. Мы помогаем организациям и ведомствам технически и экономически грамотно решать вопросы противопожарной защиты. Сотрудники инспекции надзора и профилактики постоянно проводят пожарно-профилактическую работу по усилению противопожарной защиты жилищного фонда района.
Пристальное внимание уделяется воспитанию у подрастающего поколения навыков безопасной жизнедеятельности. Ставшие ежегодными конкурсы детского творчества, соревнования среди школьников, постоянное обучение подрастающего поколения правилам пожарной безопаснос­ти, мерам личной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций и другие мероприятия позволили добиться устойчивой тенденции по недопущению роста пожаров от детской шалос­ти с огнем.
Сегодня мы имеем мобильные, высоко организованные, дисцип­линированные, профессионально подготовленные подразделения. Личному составу присуще чувство ответственности, горячее желание работать лучше, нацеленность на выполнение поставленных задач.
В любую погоду круглосуточно несут свою службу подразделения МЧС и всегда приходят на помощь, когда огненная беда нарушает привычное течение жизни.
Во многих уголках республики в честь годовщины пожарной службы Беларуси пройдут выставки и демонстрации пожарной аварийно-спасательной техники, показательные выступления спасателей, конкурсы для детей и взрослых. Подробную карту мероприятий смотрите по адресу: https://map.mchs.gov.by/?firefighters.
Роман Устиненко,
ст. инспектор ГПиВО РОЧС.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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25 июля в нашей республике отмечается День пожарной службы. 166 лет минуло с того дня – 25 июля 1853 года,
 
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