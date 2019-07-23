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Известны причины всех 12 производственных несчастных случаев, произошедших в Пинском районе за полгода

24.07.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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О состоянии охраны труда, производственного травматизма, соблюдении законодательства об охране труда за 2 квартала 2019 года в организациях Пинского района корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник Пинского межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Владимир Андрикевич.

Известны причины всех 12 производственных несчастных случаев, произошедших в Пинском районе за полгода

За 6 месяцев 2019 года в организациях, расположенных на территории Пинского района, произошло 12 несчастных случаев на производстве:

  • 1 случай со смертельным исходом,
  • 3 случая относящийся к категории тяжелых производственных травм,
  • 8 случаев не относящихся к категории тяжелых производственных травм.

За аналогичный период 2018 года в организациях расположенных на территории Пинского района произошло 10 несчастных случаев на производстве: 1 групповой несчастный случай, 3 случая со смертельным исходом, 2 случая относящийся к категории тяжелых производственных травм и 4 случая не относящихся к категории тяжелых производственных травм.

12 января несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых производственных травм, произошел со станочником деревообрабатывающих станков государственного лесохозяйственного учреждения «Пинский лесхоз». Работница не отключила от сети станок для переработки горбыля и попыталась достать застрявшую часть доски, в результате этого была травмирована рабочими органами станка. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшей требований локальных нормативных актов по охране труда.

26 февраля несчастный случай с тяжелым исходом произошел со слесарем по ремонту и обслуживанию молочного оборудования и систем навозоудаления КСУП  «Стытычевское», который был травмирован рабочими органами транспортера навозоудаления молочно-товарной фермы № 2 д. Местковичи. Причина несчастного случая: нарушение бригадиром производственной бригады в животноводстве требований  по охране труда, которая допустила к выполнению работ на скребковом навозоуборочном транспортере работника без профессионального обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда. Указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в размере 6 базовых величин.

5 марта несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, произошел с животноводом ОАО «Почапово». Причина несчастного случая: нарушение трактористом-машинистом ОАО «Почапово» требований по охране труда. При движении задним ходом тракторист не подал звуковой сигнал и не убедился в отсутствии людей на пути движения трактора «Беларус 82», совершил наезд на потерпевшую, прижав ее к воротам животноводческого помещения.

Известны причины всех 12 производственных несчастных случаев, произошедших в Пинском районе за полгода
11 марта произошел несчастный случай с тяжелым исходом с водителем автомобиля ЧТУП «ДенПромДоставка» в результате ДТП на 443-м километре трассы М-10. Напомним, у деревни Якша Ивановского района столкнулись микроавтобус «Фольксваген-Крафтер» под управлением 35-летнего жителя Бреста и грузовой автомобиль «Рено-Мидлун» под управлением 39-летнего жителя Пинска. Прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали водителей столкнувшихся автомобилей при помощи аварийно-спасательного инструмента. По состоянию на 17 июля, расследование несчастного случая не завершено.

25 марта несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, произошел с водителем автомобиля филиала «Пинск Кооптранс» Пинского райпо. Водитель был травмирован разорвавшимся кругом углошлифовальной машинки при выполнении ремонтных работ автомобиля ГАЗ 3309. Причина несчастного случая: не выполнение главным инженером предприятия обязанностей по охране труда, выразившихся в допуске водителя автомобиля к выполнению ремонтных работ, не имеющего профессии «слесарь по ремонту автомобилей» и без проведения проверки знаний по вопросам охраны труда. Указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в размере 6 базовых величин.

Известны причины всех 12 производственных несчастных случаев, произошедших в Пинском районе за полгода
3 апреля на 228-м километре трассы М1 водитель автомобиля, работающий КФХ «Кветки Палесся» по договору подряда, не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и там совершил столкновение с трактором. В результате ДТП пассажирка, работающая по договору подряда в КФХ «Кветки Палесся», получила телесные повреждения, от которых скончалась в реанимации. Расследование данного несчастного случая осуществлялось Барановичским МРО. Причина несчастного случая: нарушение водителем правил дорожного движения, выразившееся в управлении транспортным средством в утомленном состоянии.

4 апреля несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, произошел с поваром 4-го разряда Логишинского торгового филиала «Янтарь» Пинского райпо. Повар получил травму левой руки при выполнении работ по изготовлению мясного фарша вследствие попадания руки во вращающийся механизм электрической мясорубки. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.

17 апреля несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, произошел с кондитером 3-го разряда УП «Пинский коопром» Пинского райпо, которая получила травму (травматическая ампутация на уровне ногтевой фаланги 3 пальца левой кисти) при пропускании теста на осадочной машине МВ-120 вследствие попадания руки в загрузочный бункер при включенном механизме машины. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшей требований локальных нормативных актов по охране труда.

22 апреля несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, произошел с животноводом ОАО «Парохонское». Работник получил ушиб правого предплечья при попытке надеть на заднюю конечность быка петлю, который ударил его копытом. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.

30 апреля несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, произошел с монтажником санитарно-технических систем и оборудования «Пинская СПМК-11». Сантехник получил закрытый перелом 9 ребра справа при падении с приставной лестницы на бетонный выступ доильной площадки. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим требований локальных нормативных актов по охране труда.

29 мая несчастный случай с тяжелым исходом произошел с электриком, выполнявшим работы по гражданско-правовому договору в ОАО «ПМК-18». Во время монтажа щита учёта и распределения электрической энергии лифтового оборудования работник был травмирован электрическим током. Причина несчастного случая: необеспечение безопасного выполнения работ со стороны главного энергетика ОАО «ПМК-18» и мастера КПУП «ЖРЭУ г. Пинска», а также нарушение потерпевшим требований нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов. В отношении указанных должностных лиц ОАО «ПМК-18» и КПУП «ЖРЭУ г. Пинска» ведется административный процесс.

17 июня несчастный случай, не относящийся к категории тяжелых, произошел с монтажником санитарно-технических систем и оборудования УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой». Сантехник находился в состоянии алкогольного опьянения и получил рвано-резаную рану левой щеки при выполнении работ по штроблению стен для прокладки водопровода. Причина несчастного случая: нарушение потерпевшим трудовой дисциплины и нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения.

За истекший период 2019 года в составе мобильной группы Пинского райисполкома были проведены 2 выборочные проверки в ОАО «Пинское автотранспортное предприятие» и ОАО «Парохонское», по результатам которой было выявлено 141 нарушение законодательства о труде и об охране труда, запрещена эксплуатация 9 единиц оборудования. Отстранено от работы 20 работников, не прошедших проверку знаний по вопросам охраны труда на работах с повышенной опасностью (водители автомобиля и слесари по ремонту автомобилей). К административной ответственности за нарушения законодательства о труде и об охране труда привлечено 5 должностных лиц с наложением штрафа на общую сумму 36 базовых величин.

Владимир Андрикевич добавил, что в Пинский  межрайонный отдел Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда в первом полугодии 2019 года от жителей Пинского района поступило 7 письменных обращений.

Письменные обращения рассмотрены в сроки, установленные Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З  «Об обращениях граждан и юридических лиц». Из 7 письменных обращений удовлетворено – 3,  разъяснено – 4.

Обращения касались вопросов отказа в устройстве на работу, работы несовершеннолетних на предприятии, невыплаты сумм окончательного расчета при увольнении и расследования производственного несчастного случая. Всем обратившимся были даны письменные разъяснения законодательства о труде и об охране труда, разъяснено право и порядок обжалования решения, принятого по результатам рассмотрения обращения.

По результатам работы за первый квартал, в организациях Пинского района привлечено к административной ответственности 21 должностное лицо (с наложением штрафа на общую сумму 3 184,57 руб.) и 2 юридических лица (с наложением штрафа на сумму 510 руб.). В органы власти и управления, прокуратуру, вышестоящие организации направлено 8 информаций о нарушениях законодательства о труде и об охране труда, проведено  выступление в средствах массовой информации, принято участие в обучающих семинарах по охране труда.

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