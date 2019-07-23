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Водитель бизнесмена из Борисова украл крупную сумму денег

24.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

В апреле текущего года с заявлением о хищении в Борисовское РУВД обратился один из местных предпринимателей. Мужчина рассказал, что, когда ему потребовалось передать своему родственнику в Гомель 8 000 долларов наличными, он попросил об этой услуге своего работника, 24-летнего местного жителя. Парень работал в фирме на должности водителя чуть более года, поэтому оснований не доверять ему не было. Да и сам водитель поручился за доставку денег и пообещал без проблем отвезти их адресату. Вскоре стало известно, что деньги в Гомеле так и не появились, а водитель перестал выходить на связь.

Думать о том, что его работник мог просто исчезнуть с деньгами, мужчина не стал. Первым делом, он предположил, что что-то случилась в дороге, возможно, попал в ДТП. Поэтому он принял решение самостоятельно проехаться по пути следования своего водителя. Однако нигде по трассе ни машины, ни водителя обнаружено не было.

Спустя несколько дней машина бизнесмена была найдена в одном из спальных районов города. Но, конечно же, денег там не оказалось. Впрочем, как и водителя. Он просто исчез, а рабочий телефон попросту выключил или выбросил.

На днях сотрудникам уголовного розыска удалось установить местонахождение подозреваемого: парень имел постоянную регистрацию в Борисове, однако после инцидента скрывался в Жодино.

Задержали его в зале игровых автоматов. Молодой человек сознался в преступлении и рассказал, что, получив от своего начальника поручение доставить деньги, не устоял перед соблазном прикарманить чужое и решил уехать из Борисова. Правда, далеко отъехать ему не удалось - похищенные деньги он потратил за два дня в одном из столичных казино.

В настоящее время 24-летний борисовчанин заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

https://minobl.mvd.gov.by/

 
Теги: Гомель
 
 
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Вора изобличили сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД.
 
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