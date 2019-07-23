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В Солигорском районе поссорились два соседа: один убит, второй в реанимации
Источник материала: Tut.by
В Солигорском районе расследуют дело об убийстве 62-летнего мужчины, чье тело нашли на даче 19 июля. Об этом
Днем 19 июля следственно-оперативная группа выезжала в деревню Великий Лес, когда местные жители нашли на улице тело 62-летнего жителя Солигорского района с признаками насильственной смерти.
Подозреваемым оказался 55-летний житель Лунинецкого района. Накануне оба мужчины приехали в деревню на свои дачи. Как считает следствие, на улице между соседями случился конфликт, и младший участник нанес смертельные ранения ножом второму.
«После совершения преступления мужчина ушел в свой дачный дом и причинил себе ножевые ранения. Подозреваемый был госпитализирован и находится в реанимационном отделении учреждения здравоохранения, где выставлен пост охраны», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Сейчас следователи выясняют мотив и все обстоятельства преступления. Собирают материал, характеризующий личности мужчин и их образ жизни. Орудие преступления направлено на экспертизу.
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Местные жители нашли тело 62-летнего жителя прямо на улице своей деревни.
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