В Солигорском районе поссорились два соседа: один убит, второй в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Солигорском районе расследуют дело об убийстве 62-летнего мужчины, чье тело нашли на даче 19 июля. Об этом сообщае т Управление Следственного комитета по Минской области.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Днем 19 июля следственно-оперативная группа выезжала в деревню Великий Лес, когда местные жители нашли на улице тело 62-летнего жителя Солигорского района с признаками насильственной смерти.

Подозреваемым оказался 55-летний житель Лунинецкого района. Накануне оба мужчины приехали в деревню на свои дачи. Как считает следствие, на улице между соседями случился конфликт, и младший участник нанес смертельные ранения ножом второму.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

«После совершения преступления мужчина ушел в свой дачный дом и причинил себе ножевые ранения. Подозреваемый был госпитализирован и находится в реанимационном отделении учреждения здравоохранения, где выставлен пост охраны», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сейчас следователи выясняют мотив и все обстоятельства преступления. Собирают материал, характеризующий личности мужчин и их образ жизни. Орудие преступления направлено на экспертизу.