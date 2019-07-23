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В Березовском районе девочка случайно выпила растворитель

24.07.2019 17:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области девочка случайно выпила растворитель, следователями проводится проверка.

В Березовском районе девочка случайно выпила растворитель

фото - иллюстрация

23 июля текущего года шестилетняя девочка из Минска вместе со своей матерью гостила у родственницы в Березовском районе.

Находясь во дворе дома, девочка обнаружила бутылку с растворителем и, решив, что это вода, отпила из неё. Ее мать в это время находилась в огороде. Ребёнок госпитализирован в учреждение здравоохранения в тяжёлом состоянии.

Березовским РОСК по данному факту проводится проверка.

Следователи напоминают о необходимости хранения опасных веществ и предметов в местах, исключающих доступ к ним малолетних. Берегите детей!

 
Теги: Минск
 
 
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  В Брестской области девочка случайно выпила растворитель, следователями проводится проверка. фото - иллюстрация 23 июля текущего года шестилетняя девочка из...
 
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