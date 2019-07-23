В Березовском районе девочка случайно выпила растворитель

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области девочка случайно выпила растворитель, следователями проводится проверка.





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23 июля текущего года шестилетняя девочка из Минска вместе со своей матерью гостила у родственницы в Березовском районе.



Находясь во дворе дома, девочка обнаружила бутылку с растворителем и, решив, что это вода, отпила из неё. Ее мать в это время находилась в огороде. Ребёнок госпитализирован в учреждение здравоохранения в тяжёлом состоянии.



Березовским РОСК по данному факту проводится проверка.



Следователи напоминают о необходимости хранения опасных веществ и предметов в местах, исключающих доступ к ним малолетних. Берегите детей!