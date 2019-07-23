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В Березовском районе девочка случайно выпила растворитель
24.07.2019 17:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Брестской области девочка случайно выпила растворитель, следователями проводится проверка.
фото - иллюстрация
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В Брестской области девочка случайно выпила растворитель, следователями проводится проверка. фото - иллюстрация 23 июля текущего года шестилетняя девочка из...
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