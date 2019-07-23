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Убийство по Минской области

24.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Днем 19 июля 2019 года следователи, сотрудники милиции и эксперты прибыли в деревню Великий Лес Солигорского района, где местными жителями на улице было обнаружено тело 62-летнего жителя Лунинецкого района с признаками насильственной смерти.

Следственно-оперативной группой проведены осмотры, допросы жителей деревни, зафиксированы следы, изъяты вещественные доказательства, получены сведения о лице, причастном к совершению противоправных действий. Им оказался 55-летний житель Лунинецкого района.

По данным следствия, оба мужчины накануне приехали в деревню на свои дачи. Между соседями на улице произошел конфликт, в ходе которого младший участник нанес смертельные ранения ножом второму. После совершения преступления мужчина ушел в свой дачный до и причинил себе ножевые ранения.

Подозреваемый госпитализирован, находится в реанимации учреждения здравоохранения, где выставлен пост охраны.

В рамках расследования устанавливается мотив и все обстоятельства совершенного преступления. Собирается материал, характеризующий личности мужчин, их образ жизни. Изъятые вещественные доказательства, в том числе орудие преступления, направлены в УГКСЭ по Минской области для проведения исследований.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства совершенного убийства в Солигорском районе.
 
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