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В Борисове по горячим следам задержан хулиган

24.07.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Незамедлительно к месту происшествия для разбирательства был направлен наряд группы задержания Борисовского отдела охраны.
Около 13 часов 40 минут возле остановочного пункта «Лесхоз» по ул. Лопатина правоохранители с применением служебно-розыскной собаки за совершение указанных противоправных действий задержали 50-летнего местного жителя.
Мужчина сознался в содеянном. Причина его поступка – внезапно возникший конфликт с продавцом ларька, в ходе которого он кулаком и разбил стекло кассового окна.
По данному факту 20 июля в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство».

 
 
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