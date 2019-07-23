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В Витебской области сошли с рельсов несколько цистерн
Источник материала: Tut.by
На перегоне Орша — Витебск сошли с рельсов ниесколько цистерн. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в
«Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет», — пишет ведомство.
Будет дополнено.
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«Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет», - пишет ведомство.
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