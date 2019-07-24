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Из-за схода с рельсов цистерн с газом повреждено 150 м железной дороги. Причина ЧП пока не ясна
Источник материала: Tut.by
Утром 25 июля МЧС
Авария случилась с грузовым поездом Витебск — Минск № 2029 на перегоне Замосточье — Богушевская возле деревни Савченки Витебского района. В составе было 68 вагонов, в том числе 39 цистерн со сжиженным газом. 15 из них сошли с рельсов.
В верхней части одной из перевернутых цистерн спасатели обнаружили утечку газа. Вокруг места утечки создали специальную пенную подушку.
Пострадавших нет, информирует МЧС. Однако повреждены 150 метров однопутного железнодорожного полотна и бетонное ограждение на остановке.
Движение поездов на поврежденном участке дороги остановлено — составы идут в объезд.
К ликвидации последствий аварии привлекли 47 единиц техники и 225 человек.
Причина происшествия пока не ясна — ее устанавливают. Для расследования инцидента создана специальная комиссия.
На станции Богушевск вечером 24 июля находились два дизельных поезда. Их пассажиров — 442 человека, автобусами доставили в Полоцк и Витебск в сопровождении ГАИ и скорой,
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Утром 25 июля МЧС опубликовало уточненные данные по ЧП со сходом с рельсов цистерн с пропаном, которое произошло накануне, вечером 24 июля, на железной дороге в...
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