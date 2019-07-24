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В центре Лиды автомобиль въехал в стену дома
25.07.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В центре Лиды произошло столкновение трех автомобилей.
В одном из них ехали двое детей. К счастью, все были пристегнуты и никто из них, включая водителей автомобилей, не пострадал. В том числе водитель, чей автомобиль вылетел на тротуар и въехал в стену.
ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Мицкевича. Как сообщили
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В центре Лиды произошло столкновение трех автомобилей. В одном из них ехали двое детей. К счастью, все были пристегнуты и никто из них, включая водителей...
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