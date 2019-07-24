В центре Лиды автомобиль въехал в стену дома

Источник материала: Вороновская газета





В центре Лиды произошло столкновение трех автомобилей.

В одном из них ехали двое детей. К счастью, все были пристегнуты и никто из них, включая водителей автомобилей, не пострадал. В том числе водитель, чей автомобиль вылетел на тротуар и въехал в стену.





ДТП произошло на перекрестке проспекта Победы и улицы Мицкевича. Как сообщили редакции в ГАИ, водитель Шевроле 1994 г. р., при повороте налево не уступил дорогу двигавшимся прямо «Ауди» и «Шкоде» и совершил с ними столкновение. В результате удара «Шкода» вылетела на тротуар и въехала в стену жилого дома. Пешеходов на его пути, к счастью, не оказалось. Несовершеннолетние пассажиры ехали в «Ауди».













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