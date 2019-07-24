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В Березовском районе тепловоз сбил 11-летнего велосипедиста
Источник материала: Tut.by
24 июля в больницу Березы доставили 11-летнего школьника, которого сбил тепловоз,
В тот день пострадавший ехал на велосипеде. При подъезде к железнодорожному переезду он проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации и столкнулся с применившим экстренное торможение тепловозом. Предположительно, в момент происшествия мальчик был в наушниках, отметили в СК.
Пострадавшего с места происшествия забрали медики. Его состояние оценивается как тяжелое.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.
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Предположительно, школьник ехал по переезду в наушниках.
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