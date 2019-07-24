В Березовском районе тепловоз сбил 11-летнего велосипедиста

Источник материала: Tut.by

24 июля в больницу Березы доставили 11-летнего школьника, которого сбил тепловоз, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

В тот день пострадавший ехал на велосипеде. При подъезде к железнодорожному переезду он проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации и столкнулся с применившим экстренное торможение тепловозом. Предположительно, в момент происшествия мальчик был в наушниках, отметили в СК.

Пострадавшего с места происшествия забрали медики. Его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.