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В Березовском районе тепловоз сбил 11-летнего велосипедиста

25.07.2019 11:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24 июля в больницу Березы доставили 11-летнего школьника, которого сбил тепловоз, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

В тот день пострадавший ехал на велосипеде. При подъезде к железнодорожному переезду он проигнорировал сигналы световой и звуковой сигнализации и столкнулся с применившим экстренное торможение тепловозом. Предположительно, в момент происшествия мальчик был в наушниках, отметили в СК.

Пострадавшего с места происшествия забрали медики. Его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи.

 
 
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Предположительно, школьник ехал по переезду в наушниках.
 
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