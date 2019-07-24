Железнодорожный охранник выписывал людям административные взыскания

Источник материала: Единство

Речь идет о составлении фиктивных постановлений о наложении административного взыскания за проход железнодорожных путей в запрещенных местах.

Подозреваемым признан 55-летний начальник караула стрелковой команды на станции Борисов Минского отряда военизированной охраны БелЖД. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК Республики Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями).

– Руководитель искал пассажиров или обычных прохожих, которые, к примеру, пили пиво или курили в пределах железнодорожного вокзала. С правонарушителями проводилась так называемая профилактическая беседа, в ходе которой начальник караула узнавал их установочные данные. В последующем необходимые сведения вносились в постановления о наложении административного взыскания, – рассказал начальник ОБЭП Борисовского РУВД Денис Фурманов.

Примечательно, все штрафы железнодорожник оплачивал собственными средствами. Единственная причина тому – желание избежать материальной или дисциплинарной ответственности за невыполнение (снижение) показателей по предупреждению непроизводственного травматизма на объектах транспорта.

На данный момент известно о четырех эпизодах преступной деятельности фигуранта. Сейчас правоохранители продолжают работать над установлением аналогичных фактов, а также проверяют подозреваемого на причастность к иным коррупционным преступлениям.

Это не первый случай на станции Борисов. В марте этого года за такие же деяния был осужден коллега подследственного. Тогда его приговорили к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.