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В Новополоцке иностранный студент откусил кусок подбородка парню, который заступился за девушку
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке студент из Конго покусал 28-летнего парня, который заступился за девушку,
Двое уроженцев Конго, студенты подготовительного отделения вуза, проводили вечер в компании 33-летней знакомой белоруски. Между одним из парней и девушкой вспыхнула ссора. Свидетелем стал случайный прохожий — 28-летний новополочанин, который решил заступиться за соотечественницу.
В драке африканец укусил противника. Затем уроженцы Конго вызвали такси и хотели скрыться.
Однако водитель отказался везти компанию. Тогда девушка принялась громить автомобиль. Точку в конфликте поставила милиция.
Новополоцкий ГОВД проводит проверку по факту причинения телесных повреждений 28-летнему белорусу. Назначена судмедэкспертиза. Действиям 33-летней новополочанки, громившей такси, даст оценку Следственный комитет.
По информации,
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По неофициальной информации, опубликованной в соцсетях, темнокожий парень в драке откусил новополочанину кусок подбородка.
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