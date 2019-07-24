В Новополоцке иностранный студент откусил кусок подбородка парню, который заступился за девушку

Источник материала: Tut.by

В Новополоцке студент из Конго покусал 28-летнего парня, который заступился за девушку, сообщает милиция региона.

Двое уроженцев Конго, студенты подготовительного отделения вуза, проводили вечер в компании 33-летней знакомой белоруски. Между одним из парней и девушкой вспыхнула ссора. Свидетелем стал случайный прохожий — 28-летний новополочанин, который решил заступиться за соотечественницу.

В драке африканец укусил противника. Затем уроженцы Конго вызвали такси и хотели скрыться.

Однако водитель отказался везти компанию. Тогда девушка принялась громить автомобиль. Точку в конфликте поставила милиция.

Новополоцкий ГОВД проводит проверку по факту причинения телесных повреждений 28-летнему белорусу. Назначена судмедэкспертиза. Действиям 33-летней новополочанки, громившей такси, даст оценку Следственный комитет.

По информации, опубликованной в соцсетях, соперник в драке откусил новополочанину кусок подбородка. Парню делали операцию.