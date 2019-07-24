В Гомеле ищут очевидцев: после поездки в автобусе женщина попала в больницу

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ ищут в Гомеле очевидцев происшествия в одном из городских автобусов. Инцидент произошел 17 июля, в прошлую среду, сообщает инспекция.

17 июля примерно в 15.21 при движении по площади Ленина (со стороны улицы Советской в направлении проспекта Ленина, в районе остановки «площадь Ленина»), в салоне автобуса МАЗ маршрута № 17 упала пассажирка.

«Женщина получила телесные повреждения, с которыми госпитализирована в больницу», — рассказали в ГАИ.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить по телефонам: 8 (0232) 68−44−44, 8 (0232) 68−26−28 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.