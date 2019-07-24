|
В Гомеле ищут очевидцев: после поездки в автобусе женщина попала в больницу
Источник материала: Tut.by
Сотрудники ГАИ ищут в Гомеле очевидцев происшествия в одном из городских автобусов. Инцидент произошел 17 июля, в прошлую среду,
17 июля примерно в 15.21 при движении по площади Ленина (со стороны улицы Советской в направлении проспекта Ленина, в районе остановки «площадь Ленина»), в салоне автобуса МАЗ маршрута № 17 упала пассажирка.
«Женщина получила телесные повреждения, с которыми госпитализирована в больницу», — рассказали в ГАИ.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить по телефонам: 8 (0232) 68−44−44, 8 (0232) 68−26−28 в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она упала в салоне и получила травмы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)