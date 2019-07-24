В Вороновском районе опрокинулась фура

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня примерно в 15.30 вблизи аг. Больтиники произошло ДТП. После встречного разъезда легкового автомобиля с большегрузом на дороге с гравийным покрытием поднялось облако пыли. Водитель фуры потерял пространственную ориентацию, съехал на обочину по ходу движения. В результате фура «легла» на правый бок.

На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и подразделение РОЧС, так как из бака текло топливо. Для предотвращения его возгорания была создана пенная подушка.

Водитель фуры не пострадал, от госпитализации отказался.















Соб. инф.