|
В Вороновском районе опрокинулась фура
25.07.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня примерно в 15.30 вблизи аг. Больтиники произошло ДТП. После встречного разъезда легкового автомобиля с большегрузом на дороге с гравийным покрытием поднялось облако пыли. Водитель фуры потерял пространственную ориентацию, съехал на обочину по ходу движения. В результате фура «легла» на правый бок.
На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и подразделение РОЧС, так как из бака текло топливо. Для предотвращения его возгорания была создана пенная подушка.
Водитель фуры не пострадал, от госпитализации отказался.
Соб. инф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня примерно в 15.30 вблизи аг. Больтиники произошло ДТП. После встречного разъезда легкового автомобиля с большегрузом на дороге с гравийным покрытием...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)